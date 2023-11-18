Инструменты по работе в соцсети «ВКонтакте» назвали псковичам в школе блогеров
Как работать на платформе соцсети «ВКонтакте» рассказала участникам школы «Мама, я блогер» преподаватель «КофеШколы» Анна Бобовская, передаёт корреспондент ПАИ.
В частности, на занятии пошла речь о том, как продвигать контент и паблики в соцсети «ВКонтакте», какие есть инструменты продвижения и о тех правилах при работе, которые нельзя забывать.
Кроме того, участники узнали о том, в каких социальных сетях сейчас предпочтительнее работать, а также о том, какой контент стоит публиковать,
«SMM – это игра вдолгую, поэтому я говорю: «Рано не вдавайтесь!» Через время вы находите баланс между видами контента. Кроме того, подчеркну, что ваша группа либо страница должна быть готовой к тому, что туда придут новые люди, которые будут понимать, о чём ваше сообщество», – отметила Анна Бобовская.
В завершение спикер подчеркнула, что главное – не останавливаться в работе над социальными сетями. «Мы создаём группу, работаем в ней и ждём. Не забываем изучать статистику, размещать контент, и через время вы поймёте, куда лучше двигаться. Обязательно давайте больше того контента, который нравится аудитории», – заключила она.
Школа проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.
Напомним, что школа стартовала в Пскове сегодня, 18 ноября. Также она будет проходить 19 ноября.
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