Руководитель проекта «На том стоим» Виталий Миронов: За что мы – понятно, время обозначить против чего мы

13:12, 18 ноября 2023, ПАИ

Руководитель проекта «На том стоим» Виталий Миронов, объяснил, почему в названии фестиваля против отмены российской истории и культуры, есть слово «против», а не «за русскую историю и культуры». «За что мы, и так знают все, за добро, за мир, время обозначить против чего мы, против каких идей, позиций, явлений. Показать нашим соотечественникам, что они не одни. Показать, что вместе с ними против отмены русского выступают современники и на Западе, и на Востоке», – заявил он на пресс-конференции в Пскове в субботу, 18 ноября, передает корреспондент ПАИ.

«Важно бороться с отменой российской культуры и внутри страны», – сказал Виталий Миронов.

В Псковской области стартует международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоит», который продлится до 22 ноября. В рамках фестиваля пройдут круглые столы и концерты с участием иностранных музыкантов.