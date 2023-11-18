В Пскове стартует международный фестиваль против отмены российской культуры

12:30, 18 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области стартует международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоит». Он открывается сегодня, 18 ноября. Одной из его площадок станет Псковский музей-заповедник.



Фото: Елена Коноплева



Фото: Елена Коноплева



Фото: Елена Коноплева



Фото: Елена Коноплева



Фото: Елена Коноплева



Фото: Елена Коноплева



Фото: Елена Коноплева













Старт мероприятиям фестиваля дала пресс-конференция, на которой генеральный директор Псковского музея заповедника Светлана Мельникова, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, руководитель проекта Виталий Миронов, финский политолог Йохан Бекман, журналист-международник Олег Ясинский, участники рассказали о целях и задачах фестиваля.

«То, что было в истории человечества, это было, отменить это невозможно. То, что есть крестовый подход против русской культуры – это очевидно. Миссия фестиваля – строить культурные мосты, ниточки между нами», – заявила Светлана Мельникова.

Она поблагодарила участников фестиваля. «Пребывание на псковской земле станет еще одной страницей нашей страны», – уверена она.

«Мы являемся пилотным регионом, где задаются тон, значимость, важность сохранения русской культуры. Губернатор Михаил Ведерников, когда узнал об этом проекте, сразу заявил, что мы готовы помогать, поддерживать, масштабировать опыт проекта», – отметила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«Удивительные вещи происходят на псковской земле, тут удивительная благодать. Когда год назад мы задумывали фестиваль, мы не знали, что в Петербурге перед фестивалем пройдет международный культурный форум, где выступит Владимир Путин. А на следующий день, сегодня, Псков подхватывает это. Удивительное совпадение», – сказал руководитель проекта «На том стоим» Виталий Миронов.

«Попытки отменить русскую культуру были на протяжении всей нашей истории, Псковская земля видела многочисленные примеры этого. Сейчас история повторяется, наши западные современники ничего нового не придумали», – отметил он.

Участниками международного фестиваля «На том стоим» станут представители 12 стран мира. В концертах, в частности, примут участие дирижёр Крейг Роберт и волынщик Джеймс Маккрей из Великобритании, итальянские вокалисты, группа из Венесуэлы, представители Китая, в том числе и китайская художница Ван Сулин, а также артисты из Турции и Сербии.



В рамках масштабного культурного события в программе запланированы концерты, мастер-классы, встречи с общественниками, круглые столы, встречи с молодежью. Одной из площадок проведения фестиваля станет Псковский музей-заповедник. Фестиваль завершится 22 ноября.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Псковской области.