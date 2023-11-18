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Связаны ли соцсети и история, рассказал псковичам эксперт в школе блогеров

Форматы работы в социальных сетях тесно связаны с историей, и практически не изменились, рассказал руководитель студии «Инсайт Люди» в Пскове Антон Манихин участникам школы блогеров «Мама, я блогер» сегодня, 18 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Форматы работы в социальных сетях не изменились, их придумали за вас за долгое время до создания смартфонов и компьютеров. Пергамент заменился на планшеты, а форматы за нас уже давно придумали – нам осталось лишь посмотреть», – отметил Антон Манихин.

Кроме того, спикер обратил внимание на то, что необходимо при работе в социальных сетях применять игровые механики. «Мы работаем на территории культуры, наша задача выявить культурные отсылки, например, региональных или локальных персонажей, и есть много примеров, когда люди работают с этим и несут это в свои публики, получают свою честь и славу, потому что они работают с тем культурным кодом, который есть у нас», – добавил он.

«Насколько образ вашей аудитории в вашей голове сходится с той, которая есть на самом деле? У вас при огромном количестве социальных сетей и выборе есть и встроенные механизмы, которые позволяют понять статистику по вашей целевой аудитории, и вы сами можете инициировать сбор информации. Если он будет ещё представлен нативно – будет лучше!» – обратил внимание Антон Манихин.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что необходимо сегментировать контент. «Мы не используем, например, только Yotube для бесконечной карусели вертикальных видео. Вертикальные видео в YouTube – это для прогрева к будущему большому контенту. Зачем использовать крупный видеохостинг, чтобы выкладывать там только shorts? [функционал YouTube для создания и просмотра коротких видео. – ПАИ]. У нас для этого есть, например, истории «ВКонтакте», где мы можем это создавать», – сказал он.  

«Не стоит забывать о том, что сейчас эпоха видео. Практически на любой площадке в соцсетях уместен формат коротких, простых видео. Нужно понимать, какой контент мы снимаем и для кого. Нам нужно определиться с флагманской платформой, где мы будем вести наш основной контент, а ещё будет дополнительная социальная сеть, которая будет обслуживать другие интересы. Если вы ведёте пять платформ, то тогда вам нужно обзавестись человеком, который будет осуществлять менеджмент и собирать все метрики, чтобы поддерживать работу во всех соцсетях», – отметил Антон Манихин.  

Школа проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

Напомним, что школа стартовала в Пскове сегодня, 18 ноября. Также она будет проходить 19 ноября. 

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