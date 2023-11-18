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Тренды в дизайне назвала псковский эксперт

Что важно в работе с графическим дизайном, рассказала псковичам в школе блогеров «Мама, я блогер» заместитель директора по проектному управлению в технопарке «Кванториум Псков» Виктория Зарецкая сегодня, 18 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Нужен ли блогеру дизайн? Да, конечно, нужен. А зачем? В моем понимании, блогер – это мультизадачный человек. Он должен быть интересным человеком, должен уметь писать, при этом делать фото и видео, разговаривать с людьми, выстраивать коллаборации. В этом всём визуальная составляющая очень важна! Без неё никуда не пойдешь», – отметила Виктория Зарецкая.

По её словам, также в работе с дизайном важна насмотренность. «Чем больше вы будете смотреть на красивые и правильные макеты, тем меньше у вас будет проблем с тем, чтобы сделать что-то не очень хорошее. Кроме того, дизайн работает на вашу узнаваемость и на эстетику группы или страницы в социальных сетях. Если у вас будет некрасивый макет, ещё и композиционно неверно сложенный, или цвета вырви глаз, то скорее всего люди даже не обратят внимание на вас», – подчеркнула эксперт.

Кроме того, спикер обратила внимание, что тренды в дизайне изменяются каждый год. «Сейчас есть история про виртуальную реальность – в дизайне часто используют элементы VR в графическом дизайне. Кроме того, сейчас в тренде необычная типографика: крупные буквы, перетекания, льющиеся буквы. Но важно то, что в этом визуальном космосе нужно вычленить слова. Также есть и простые, монохромные макеты с большим количеством воздуха. И, конечно, можно встретить дизайн с градиентами», – заключила Виктория Зарецкая.   

Школа проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.

Напомним, что школа стартовала в Пскове сегодня, 18 ноября. Также она будет проходить 19 ноября. 

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