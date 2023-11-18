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Культура

Концерт-открытие международного фестиваля «На том стоим» проходит в Псковской филармонии

Концерт-открытие международного фестиваля против отмены Российской истории и культуры «На том стоим» проходит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 18 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, в Псковской области открылся международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Культурное событие началось с пресс-конференции в Псковском музее-заповеднике. 

Участниками международного фестиваля «На том стоим» станут представители 12 стран мира. В концертах, в частности, примут участие дирижёр Крейг Роберт и волынщик Джеймс Маккрей из Великобритании, итальянские вокалисты, группа из Венесуэлы, представители Китая, в том числе и китайская художница Ван Сулин, а также артисты из Турции и Сербии.  

В рамках масштабного культурного события в программе запланированы концерты, мастер-классы, встречи с общественниками, круглые столы, встречи с молодёжью. Одной из площадок проведения фестиваля станет Псковский музей-заповедник. Культурное мероприятие завершится 22 ноября.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Псковской области.

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