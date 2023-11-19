Новоржевский округ получил паспорт готовности к отопительному сезону

10:34, 19 ноября 2023, ПАИ

Новоржевский муниципальный округ получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Этот документ достался нам непросто. За последние пару недель были решены многие сложные вопросы, доставшиеся по наследству. Прежде всего, это фактическое наличие топлива в котельных: дрова начали завозить», – рассказала она.

Глава округа поделилась, что также была проведена гидроизоляция крыш и восстановлена кирпичная кладка в некоторых котельных.

Помощь в подготовке к отопительному сезону, как отметила Любовь Трифонова, муниципалитету оказали заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, профильные специалисты комитета по строительству и ЖКХ области, Ростехнадзора, муниципального предприятия «Энергоресурс» и многие другие.

«Большое человеческое спасибо заместителю главы администрации округа Эдуарду Волкову: в считаные дни мы смогли сделать то, что должно готовиться месяцами. Это и есть командная работа! Зима не будет для нас простой, но мы справимся», – подчеркнула глава муниципалитета.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил подготовку муниципалитетов к отопительному сезону.