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Общество

Об основах маркетинга в соцсетях псковичам рассказала эксперт

Об основах маркетинга в социальных сетях участникам школы блогеров «Мама, я блогер» рассказала SMM-специалист Любовь Петрова сегодня, 19 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Об основах маркетинга в соцсетях псковичам рассказала эксперт. Фото: ПАИ

Эксперт обратила внимание на то, что сейчас в социальных сетях насыщен рынок видеоконтента. «Он сейчас в топе, вы можете активно делать видео и будете продвигаться», – отметила Любовь Петрова.

«Сейчас не поздно заводить блог! Ключевой показатель в том, что правила игры быстро меняются. Нужно постоянно держать руку на пульсе и двигаться вперёд! Опытным специалистом вы не станете, пока не станете начинающим», — подчеркнула SMM-специалист.

Кроме того, она добавила, что в сфере SMM необходимо постоянно изучать новое и двигаться вперёд.

«Нужно постоянно развиваться и следить за трендами на рынке! Что главное в работе в 2023 году? Понимание свой целевой аудитории! Если вам кажется, что ваша жизнь совершенно неинтересная, вспомните, что популярными сейчас являются те блогеры, которые едят на камеру, например. Люди сидят и смотрят это. Я не призываю вас это делать, но говорю, что даже в простой квартире можно снять хороший контент», – отметила эксперт.

Любовь Петрова добавила, что работу можно строить по принципу лестницы Бена Ханта.

«Поиск своего голоса – это важно. Вам самим интересно смотреть на тех людей, которые как все? Вы же не получите никакого выхлопа. Сейчас у нас эра ярких людей. Многим не понравится то, что вы будете смелыми и пойдёте вперёд. Вам нужно быть готовыми к хейтерам», – заключила она.

Кроме того, SMM-специалист посоветовала пробивать баннерную слепоту с помощью контента.

Ранее сообщалось, что в Пскове стартовал второй день школа блогеров.

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