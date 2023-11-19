Второй день школы блогеров стартовал в Пскове

11:17, 19 ноября 2023, ПАИ

Второй день школы блогеров «Мама, я блогер» стартовал в Пскове сегодня, 19 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Сегодня на площадке медиацентра ПАИ перед участниками выступят SMM-специалист Любовь Петрова, кондитер-скульптор, блогер, резидент «Инсайт Люди» Татьяна Иванова, организатор молодёжного проекта «Псковские храмы» Марина Иванова, актёр и режиссёр Анатолий Кузьмин, видеомейкер Игорь Ефименко.

Гостям расскажут о специфике ведения социальных сетей, о личном бренде и о псковских блогерах. Кроме того, пройдёт мастер-класс по сторителлингу и мобильной съёмке.

В первый день школы блогеров псковичам назвали тренды в дизайне, инструменты для работы в соцсети «ВКонтакте», а также рассказали, связаны ли соцсети и история.

Школа проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.