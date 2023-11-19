Анатолий Кузьмин: Состояние мышечной и психологической свободы – истинная актёрская свобода

14:53, 19 ноября 2023, ПАИ

Мастер-класс по сторителлингу для участников школы «Мама, я блогер» провёл актёр и режиссёр Анатолий Кузьмин, передаёт корреспондент ПАИ.

«Основная наша цель сегодня – чтобы было понимание общих принципов и механизмов, чтобы детально могли прорабатывать это», – отметил спикер.

Анатолий Кузьмин провёл упражнение, чтобы участники могли понять свои органы чувств. «Ваша работа начинается с такого качества, как любознательность. Мы прежде всего должны оказаться в состоянии здесь и сейчас, чтобы понимать всё происходящее на 100 %. Когда мы умеем удивлять себя, тогда мы можем передавать эти эмоции другому», – продолжил спикер.

«Для того чтобы делать контент, нужно уметь управлять своим телом», – отметил Анатолий Кузьмин.

«У актёров есть такое понятие: когда я говорю на сцене, я говорю всем телом. Это состояние мышечной и психологической свободы и есть истинная актёрская свобода», – отметил он.

«У актёров есть такое понятие, как внутренний экран. Это то, что происходит во мне», – сказал спикер.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







«Для того чтобы транслировать что-то, нужно это для начала представить. Очень мощный инструмент – работа с собственным видением. Для того чтобы выйти в кадр, я должен понимать, что я хочу транслировать», – подчеркнул Анатолий Кузьмин.