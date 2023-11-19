Секреты качественной мобильной съемки назвал видеомейкер участникам школы блогера

16:38, 19 ноября 2023, ПАИ

Нюансы мобильной съемки назвал участникам школы «Мама, я блогер» видеомейкер Игорь Ефименко, передает корреспондент ПАИ.

«Если в телефоне маленькая матрица, то мы покупаем много света. При этом не стоит покупать круглые лампы. Когда мы ставим кольцевую лампу, то свет у вас будет плоский. Лучше покупать сразу хороший свет. Хороший свет – наше всё! Свет бывает жесткий и мягкий. Когда вы купите светильник, ставьте его максимально ближе к себе», – подчеркнул спикер.

Он отметил, что для съемки хорошего видео нужно придерживаться трех составляющих: диафрагмы, выдержки и ISO.

«Объективы меняются фокусными состояниями. Чем меньше число, тем больше пространства в кадре. Есть у объективов такое свойство, как искажение», – рассказал Игорь Ефименко.

«Важно помнить о том, чтобы вы не снимали, важна идея и последовательность действий», – подчеркнул спикер.

Также он поделился советами о процессе монтирования видеороликов.

«В монтаже важно, чтобы зритель не спал. Если вы будете монтировать себя, то нужно хотя бы на себя делать наплыв, делать крупности. Любой кадр можно покрасить, где-то сложнее, где-то проще», – рассказал Игорь Ефименко.