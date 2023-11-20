Эксперт – о сфере SMM в Пскове: Все хорошие специалисты заняты работой

12:14, 20 ноября 2023, ПАИ

Насколько востребованы SMM-специалисты в Пскове, рассказала эксперт Любовь Петрова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Сфера SMM хорошо развита в Пскове, и хороших SMM-специалистов у нас берут нарасхват. У бизнеса, например, бывают форс-мажорные ситуации, и люди пытаются найти себе специалиста в моменте – и это сложно, потому что все хорошие специалисты заняты работой», – отметила Любовь Петрова.

По её словам, SMM-специалист должен обладать несколькими важными навыками. «Нужно уметь работать со светом и съёмкой, не бояться быть ярким и показывать то, какой ты другой, и третье – умение общаться со своей аудиторией, доносить смыслы и общаться с теми людьми, которыми ты хочешь себя окружить», – добавила Любовь Петрова.

Кроме прочего, собеседница ПАИ подчеркнула, что молодым людям помогают в развитии такие школы, как «Мама, я блогер», которая прошла в Пскове. «Мне кажется, такие школы важны. Ребята могут понять, какие есть возможности в этой сфере, может быть, у них загорятся глаза на какое-то направление, и это определит их дальнейшую судьбу и даст возможность бесплатно, что немаловажно, получить ценную информацию и, самое главное, применить её в жизни», – заключила она.

Любовь Петрова провела для участников школы блогеров «Мама, я блогер» мастер-класс об основах маркетинга в социальных сетях.

Напомним, что школа блогеров «Мама, я блогер» прошла в Пскове 18-19 ноября. О том, как прошло мероприятие, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Школа проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.