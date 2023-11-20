В Псковской области сложился рынок добросовестных подрядчиков в дорожной сфере – эксперт

12:49, 20 ноября 2023, ПАИ

Рынок добросовестных подрядчиков в дорожной сфере сложился в Псковской области. Об этом заявил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В целом у нас уже сложился рынок подрядчиков, все работают хорошо. Но есть игроки, которые достаточно сильные на рынке, но по определённым причинам вывалились за контрактные сроки», – рассказал спикер.

Он отметил, что в этом году будут награждены те подрядные организации, которые ввели объекты с опережением срока.

Среди них – «Балтийский берег», подрядная организация, которая досрочно ввела в эксплуатацию Троицкий мост, ООО «ДАФ», которая также ввела досрочно два объекта к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря, «Дорстройсервис», отремонтировавшая дорогу Гверстонь – Крупп – Кулье.