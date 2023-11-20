Предварительные итоги дорожного сезона Псковской области подводят в медиацентре ПАИ

11:24, 20 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Дню работника транспорта, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 ноября.

О дорожных проектах этого года, поощрении подрядчиков и экономии средств расскажет врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.