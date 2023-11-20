Предварительные итоги дорожного сезона Псковской области подводят в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая Дню работника транспорта, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 ноября.
О дорожных проектах этого года, поощрении подрядчиков и экономии средств расскажет врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
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20 ноября 2023
Работы на Северном обходе вокруг Пскова будут идти круглый год – Станислав Стармолотов