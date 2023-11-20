Псковский режиссёр: Работающему в медиасфере человеку необходимо уметь договариваться с собственным телом

15:12, 20 ноября 2023, ПАИ

Человеку, который работает в медиасфере, необходимо уметь договариваться с собственным телом и с собственной психикой для того, чтобы выражать мысли, информацию и рассказывать истории. Об этом актёр и режиссёр Анатолий Кузьмин заявил в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Человеку, который работает в медиасфере, будь то блогер, актёр, журналист или ведущий на телевидении, нужно иметь базовое понимание о том, как работают механизмы, которые позволяют договариваться с собственным телом, с собственной психикой для того, чтобы корректно выражать свои мысли и информацию или рассказывать истории», – отметил Анатолий Кузьмин.

«Конечно, для того чтобы стать хорошим блогером, спикером и актёром, нужно потратить не один час – для этого требуется много упорства. Все упирается в желание, будь ты актёром театра или кино, журналистом или блогером, должно быть базовое желание говорить с аудиторией, доносить ей смысл, влиять на людей, заряжать их позитивной идеей. Если это будет, то остальное всё обязательно приложится», – подчеркнул собеседник ПАИ.

Кроме того, Анатолий Кузьмин рассказал о том, как прошёл мастер-класс в школе «Мама, я блогер». «Атмосфера была теплая и дружественная. Несмотря на то что ребята находились вместе всего два дня, у них была очень слаженная работа. Думаю, что базовые вещи мы смогли до них донести», – заключил он.

Напомним, что Анатолий Кузьмин провёл в школе блогеров мастер-класс по сторителлингу.

Напомним, что в Пскове 18 и 19 ноября прошла школа блогеров «Мама, я блогер». О том, как прошло мероприятие, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Школа проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.