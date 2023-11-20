Подведены итоги турнира в честь Всероссийского дня самбо в Пскове

16:41, 20 ноября 2023, ПАИ

Председатель Псковского регионального областного отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алёкминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ подвёл итоги турнира в честь Всероссийского дня самбо, который прошёл в Пскове 18 ноября.

«В этом году нашему виду спорта исполнилось 85 лет. В связи с этим мы провели турнир. В нём приняли участие 270 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Себежа, Дно, Пушкинских Гор и района, где только начало развиваться самбо, – Стругокрасненского. Также были ребята из Великого Новгорода», – поделился спикер.

Дмитрий Алёкминский также выделил юных самбистов, которые произвели на него наибольшее впечатление. «Могу выделить Матвея Степанова из Пскова и Александра Королюка из Великих Лук. Это те, кто мне запомнился. Очень у них были хорошие схватки. Матвей Степанов является призёром первенства России в этом году – занял третье место. У него хорошая техника. Причём он занимается не только самбо, но и параллельно дзюдо. А Александр Королюк перспективный спортсмен», – сказал он.

«Ребята показали хорошую борьбу. Кто-то выиграл, кто-то проиграл, но в то же время все остались довольны. Поражения также являются первой ступенькой к достижению побед», – резюмировал председатель спортивной федерации.

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