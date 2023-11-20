Развитие самбо в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

14:40, 20 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию самбо в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 ноября.

Как в регионе отметили Всероссийский день самбо, в каких муниципалитетах живут самые сильные самбисты, какие планы на новый спортивный год строят спортсмены.

На эти и не только вопросы ответит председатель Псковского регионального областного отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алёкминский.