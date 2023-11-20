Более 940 псковских школьников посетили профпробы в рамках проекта «Билет в будущее»

16:53, 20 ноября 2023, ПАИ

Проект «Билет в будущее» подходит к своему завершению в Псковской области. Все мероприятия на платформе, а также мероприятия практико-ориентированного модуля закончатся 27 ноября. Об этом ПАИ сообщила координатор проекта в Псковской области Елена Рыбальская.

«Уже 940 учащихся 6-11 классов образовательных учреждений Псковской области посетили профессиональные пробы, мастер-классы и партнёрские экскурсии на предприятиях региона. До конца проекта ещё около 1000 учеников смогут стать участниками этого увлекательного процесса», – отметила Елена Рыбальская.

В этом году профессиональные пробы проходят по 34 компетенциям на 11 площадках.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». В 2023 году к профориентационному проекту «Билет в будущее» присоединился 7 131 ученик из 111 школ Псковской области.