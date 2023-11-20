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Происшествия

Военная прокуратура помогла семье псковского военнослужащего

В Пскове военная прокуратура добилась назначения и выплаты детям умершего военнослужащего предусмотренных законодательством денежных пособий и компенсаций.

Военная прокуратура Псковского гарнизона провела проверку по поступившему обращению вдовы умершего военнослужащего в интересах их детей, сообщили ПАИ в ведомстве.

В 2014 году военнослужащий-контрактник скончался во время прохождения стационарного лечения в военно-медицинском учреждении. Его вдове и детям в связи с потерей кормильца была назначена соответствующая пенсия. Однако остальные гарантированные законодательством денежные выплаты (ежемесячные пособие и денежная компенсация, выплаты на оздоровительный отдых) были назначены и осуществлялись лишь в определенные периоды.

Военный прокурор гарнизона настоял на оформлении и предоставлении всех необходимых сумм с момента смерти военнослужащего. 

Благодаря принятым мерам семья получила около 1 млн рублей невыплаченных денежных средств.

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