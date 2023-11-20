Псковичей приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «О России с любовью»

18:56, 20 ноября 2023, ПАИ

Псковских школьников и студентов приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «О России с любовью», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Участвовать могут молодые люди от 14 до 35 лет, обучающиеся в образовательных организациях Псковской области (в вузах, колледжах, лицеях, школах). Конкурс проводится в трёх номинациях — «Красота природы», «Культурное наследие», «Лица и поколения».

Направить готовую работу нужно по электронной почте krivulya.iv@pskgu.ru или по адресу Псков, улица Красноармейская, 1, аудитория 123а.

Заявки и работы принимаются до 18:00 30 ноября. Сам конкурс пройдёт с 1 по 5 декабря.

Подробная информация – в положении о конкурсе.