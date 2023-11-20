Утечка произошла на участке теплосетей в Пскове
Утечка произошла на участке теплосетей на пересечении улиц Шестака и Доставалова в Пскове, сообщает в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
«Прорыв образовался на неподвижной опоре. Готовится замена повреждённого сегмента трубы. На сброс воды, переврезку и заполнение системы теплоносителем требуется время, возможно до утра. Специалисты делают всё, чтобы сократить продолжительность ремонта. Буду держать вас в курсе», – написал он.
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