Утечка произошла на участке теплосетей в Пскове

19:21, 20 ноября 2023, ПАИ

Утечка произошла на участке теплосетей на пересечении улиц Шестака и Доставалова в Пскове, сообщает в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«Прорыв образовался на неподвижной опоре. Готовится замена повреждённого сегмента трубы. На сброс воды, переврезку и заполнение системы теплоносителем требуется время, возможно до утра. Специалисты делают всё, чтобы сократить продолжительность ремонта. Буду держать вас в курсе», – написал он.