Из-за утечки на теплосетях без воды останутся дома на трёх улицах в Пскове
В результате утечки на магистральных сетях отопления без воды останутся дома на трёх улицах в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковских теплосетей.
В ближайшее время из-за аварии в районе улиц Маргелова, Шестака, Доставалова предстоят масштабные отключения.
В настоящее время ведутся подготовительные работы.
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