Из-за утечки на теплосетях без воды останутся дома на трёх улицах в Пскове

15:18, 20 ноября 2023, ПАИ

В результате утечки на магистральных сетях отопления без воды останутся дома на трёх улицах в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковских теплосетей.

В ближайшее время из-за аварии в районе улиц Маргелова, Шестака, Доставалова предстоят масштабные отключения.

В настоящее время ведутся подготовительные работы.