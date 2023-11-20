Семинар-практикум о безопасности детей в интернете состоится в Пскове

21:58, 20 ноября 2023, ПАИ

Семинар-практикум «Безопасный интернет: что мы не знаем о наших детях» состоится в Псковском техническом лицее 22 ноября в 14:00, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

К участию в семинаре приглашают работников общеобразовательных организаций – заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов. Посетители семинара смогут узнать, как защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Семинар проводится в рамках Всероссийской информационно-просветительской акции «Месяц безопасного интернета» в Псковской области. Проведут семинар специалисты Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета».

Семинар состоится по адресу Псков, улица Некрасова, 9, МБОУ «Псковский технический лицей» (актовый зал).

Для посещения занятия необходимо пройти регистрацию до 18:00 21 ноября по ссылке.