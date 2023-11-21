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Общество

Михаил Ведерников: Налоговая служба – один из ключевых элементов развития экономики государства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов налоговой службы с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников: Налоговая служба – один из ключевых элементов развития и укрепления экономики государства. Фото: ПАИ

«Налоговая служба является одним из ключевых элементов в развитии и укреплении экономической системы государства. В региональном управлении федеральной налоговой службы трудятся компетентные, ответственные, профессиональные специалисты», – подчеркнул он.

Глава региона добавил, что, используя современные информационные технологии и методы работы, сотрудники налоговой службы стабильно наполняют ресурсами бюджеты всех уровней, постоянно улучшают качество обслуживания, содействуют повышению налоговой грамотности жителей Псковской области.

«От профессионализма, ответственного отношения к делу, настойчивости и целеустремленности каждого из вас зависит рост налоговых поступлений в регион, а значит – реализация социальных программ и развитие территорий», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также поблагодарил сотрудников налоговой службы за добросовестное отношение к своим обязанностям, принципиальность и преданность делу, вклад в развитие Псковской области и выразил признательность ветеранам ведомства, обеспечившим преемственность налоговой службы.

«Желаю вам всегда двигаться вперед к достижению поставленных целей, новых побед и свершений в профессиональной деятельности! Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!» – заключил глава региона.

Ранее работу налоговых органов обсудили на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

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