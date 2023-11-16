Работу налоговых органов Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая работе налоговых органов Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 ноября.
Какие задачи стояли перед налоговой в этом году, какие достигнуты, есть ли в регионе злостные неплательщики, какие из цифровых услуг наиболее востребованы псковичами?
Об этом и многом другом рассказывает руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Анна Кутузова.
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