Профсоюзы поздравили спортсменов с 60-летием академической гребли в Псковской области

13:59, 21 ноября 2023, ПАИ

С 60-летием академической гребли в Псковской области поздравил спортсменов и ветеранов спорта председатель Псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

За эти годы псковские спортсмены много раз восходили на пьедестал победы на соревнованиях всех уровней, защищали спортивную честь России, достигали новых рекордов и становились чемпионами мира, отметил в ходе встречи со спортсменами Игорь Иванов.

«Я очень рад сегодня поздравить с праздником всех причастных к этому, несомненно, великому для региона юбилею. 60 лет – это значимая дата! Профсоюзы поддерживают спорт, а с академической греблей у нас особые, тёплые отношения», – подчеркнул Игорь Иванов, пожелав спортсменам и их тренерам новых достижений и побед.