Школу на тысячу мест построят на Запсковье

17:05, 21 ноября 2023, ПАИ

Школу на тысячу мест построят на Запсковье. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы совсем недавно ввели в эксплуатацию гимназию № 29 на улице Юбилейной на 825 мест. В самое ближайшее время рассчитываем, что будет введена в эксплуатацию школа на улице Киселёва на 525 мест. Ждём строительство школы на пересечении улиц Инженерной и Юности, там строится школа по механизму государственно-частного партнёрства. Школа интенсивно готовится к строительству, пока там ведутся работы на уровне котлована», – рассказал он.

Отметим, что по контракту строительство школы на тысячу мест должно завершиться в декабре 2024 года. Стоимость строительства превышает один миллиард рублей.