О строительстве двух новых школ в Пскове рассказал Андрей Ермаков

22:08, 07 июня 2023, ПАИ

Подробности о строительстве двух новых школ в Пскове рассказал врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 7 июня.

Он отметил, что в настоящий момент заключён контракт на строительство новой школы в Пскове и подрядчик уже работает на площадке. «Им подготовлена строительная площадка, осуществлена расчистка территорий. Они установили строительный городок. Ведутся работы по проектированию будущей образовательной организации», – рассказал гость медиацентра.

По контракту строительство школы на 1 000 мест должно завершиться в декабре 2024 года. Школа будет располагаться в 15-м микрорайоне на пересечении улиц Юности и Инженерной, параллельно дому № 132 на улице Инженерной и дому № 20 на улице Юности. Стоимость строительства превышает один миллиард рублей, уточнил Андрей Ермаков.

«Мы ориентируемся на то, чтобы максимальный упор сделать на внутреннее содержание. Школа максимально технологична, и неспроста она как проект является достаточно дорогостоящей», – отметил спикер.

Также он подчеркнул, что сейчас активно занимаются ещё одним проектом – созданием школы на 825 мест. Предварительно площадка согласована в районе Борисовичей. Начать работы на этом объекте предполагается в этом году. Окончание работ назначено на 1 сентября 2025 года, заключил гость медиацентра.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.