Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Старое здание Псковской инженерно-лингвистической гимназии реконструируют в ближайшие годы

Старое здание Псковской инженерно-лингвистической гимназии реконструируют в ближайшие годы. Об этом рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Две школы капитально отремонтируют в Пскове в 2024 году. Фото: ПАИ

«Два капремонта в 2024 году – школа № 23 и школа № 2. Это как раз школы, которые давно ждут капремонта. Они в достойном состоянии, их хорошо содержат, но есть такой момент, как моральное устаревание. Нужно уже вливать необходимые средства, чтобы школа получила дополнительный импульс для своего развития», – подчеркнул он.

Кроме того, на 2025-2026 годы в программу капремонта вошло старое здание Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ПИЛГ), уточнил гость программы.

«Мы ожидаем, что с помощью полученных средств отреконструируем и завезём в это здание начальную школу ПИЛГ, разгрузим основное здание. На сегодняшний момент более 1 700 человек обучаются в ПИЛГ, это свыше запланированной мощности на 400 человек», – отметил Алексей Несмашный.

Всего в 2024 году в Пскове планируется капитально отремонтировать восемь школ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 ноября 2023

Старое здание Псковской инженерно-лингвистической гимназии реконструируют в ближайшие годы
21 ноября 2023

На этой неделе Псков начнут украшать к зимним праздникам
21 ноября 2023

Житель Пскова до смерти избил сожительницу во время ссоры
21 ноября 2023

Как решить вопрос со второй сменой в школах Пскова, рассказал Алексей Несмашный
21 ноября 2023

Около 1500 членов профсоюзов отдохнули в псковских санаториях по льготной цене
21 ноября 2023

Контейнерные площадки и берег реки оборудовали в Псковском районе по проектам ТОС
21 ноября 2023

Новые точки сбора ТКО определены по решению жителей деревни Покрутище
21 ноября 2023

Профсоюзы поздравили спортсменов с 60-летием академической гребли в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...