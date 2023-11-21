Старое здание Псковской инженерно-лингвистической гимназии реконструируют в ближайшие годы

15:51, 21 ноября 2023, ПАИ

Старое здание Псковской инженерно-лингвистической гимназии реконструируют в ближайшие годы. Об этом рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Два капремонта в 2024 году – школа № 23 и школа № 2. Это как раз школы, которые давно ждут капремонта. Они в достойном состоянии, их хорошо содержат, но есть такой момент, как моральное устаревание. Нужно уже вливать необходимые средства, чтобы школа получила дополнительный импульс для своего развития», – подчеркнул он.

Кроме того, на 2025-2026 годы в программу капремонта вошло старое здание Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ПИЛГ), уточнил гость программы.

«Мы ожидаем, что с помощью полученных средств отреконструируем и завезём в это здание начальную школу ПИЛГ, разгрузим основное здание. На сегодняшний момент более 1 700 человек обучаются в ПИЛГ, это свыше запланированной мощности на 400 человек», – отметил Алексей Несмашный.

Всего в 2024 году в Пскове планируется капитально отремонтировать восемь школ.