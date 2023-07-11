Восемь школ планируют капитально отремонтировать в Пскове в 2024 году

17:31, 11 июля 2023, ПАИ

Управление образования администрации Пскова подало заявки на капитальный ремонт восьми школ города в 2024 году. Об этом сообщил его начальник Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Нами подана заявка на капитальный ремонт образовательных учреждений. Сегодня мы подали восемь заявок. Надеемся, что максимальное количество будет реализовано», – отметил гость студии.

По его словам, также сейчас ремонты идут практически во всех учебных заведениях города, в части из них продолжается установка ограждений, систем видеонаблюдения.

«Например, будет сделано ограждение территории школ № 3, № 8, № 18. В школе № 24 будет новая площадка, где будут проходить линейки и подъёмы флага», – сказал Геннадий Иойлев.

Также ремонтные работы по кровле идут в школах № 23 и № 11. «Спектр работ очень широкий. Ещё будет замена окон в школах № 18 и № 23. Далеко не по одному окну, а достаточно большими блоками. То же самое касается и детских садов, очень много кровельных работ», – уточнил гость студии.

Помимо этого, в образовательных учреждениях идут ремонты кабинетов, санузлов, пищеблоков.

Ранее сообщалось, что четыре новые школы откроются в Псковской области в 2024 году. Средняя заработная плата учителей в регионе составляет 36 тысяч рублей, а количество вакансий в школах Псковской области в этом году составляет 233 места. Помимо этого, о новых мерах поддержки псковских учителей рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, выступая с докладом на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

Кроме того, в конце декабря 2022 года губернатор отмечал, что в Псковской области проведён беспрецедентный объем работ в сфере образования. В 2023 году эти работы продолжаются. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва, программу капремонта 10 школ, модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.