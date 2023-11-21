На «наливайку» в спальном районе пожаловалась псковичка Александру Братчикову

16:04, 21 ноября 2023, ПАИ

На неприятное соседство с питейным заведением пожаловалась вице-спикеру Псковского областного Собрания депутатов Александру Братчикову жительница псковской многоэтажки на улице Коммунальной Таисия Румянцева. Как рассказала посетительница общественной приёмной «Единой России», точка общепита, ориентированная на продажу алкоголя, располагается в жилом доме и работает круглосуточно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Только начинает светать, у этого паба собирается толпа пьяниц со всей округи, человек 10-12. Спиртное им продают – прямо у стойки сотрудник паба открывает бутылку, даёт стаканы, эти товарищи выходят и идут пить к нашему подъезду на скамейку – кричат, скандалят, мусорят. А сколько раз бывало летом – выходишь из подъезда, а на скамейке спит пьяный человек», – описала пенсионерка типичную картину для ближайших к пабу дворов.

По словам Таисии Румянцевой, возмущённые жители неоднократно обращались в полицию и другие контролирующие инстанции, но проверка показала, что формально законодательство не нарушается – региональный закон запрещает розничную продажу алкогольной продукции в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах, только если их площадь составляет менее 40 метров.

Александр Братчиков признал, что ряд заведений под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляет круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, что способствует нарушению общественного порядка. «Решать эту проблему необходимо – жильцы многоквартирных домов не должны страдать от соседства с так называемыми «наливайками», – высказал позицию вице-спикер, пояснив, что возможности регионов влиять на деятельность «наливаек» ограничены.

Александр Братчиков отметил, что сейчас проблема активно обсуждается на федеральном уровне – на днях спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал довести до конца работу над законопроектом о запрете «наливаек».

«В случае принятия закона, инициированного группой депутатов и сенаторов, субъекты России получат право ограничивать время продажи алкоголя в «наливайках», – поддержал внесённую в Госдуму законодательную инициативу Александр Братчиков. – По моему мнению, круглосуточных точек общепита в многоквартирных домах просто не должно быть. Разумное ограничение времени торговли в ночное время не ущемит интересы добросовестного бизнеса, при этом избавит от сомнительных заведений, доставляющих неудобства законопослушным гражданам». Рассмотрение проекта федерального закона о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания запланировано на декабрь текущего года.

Александр Братчиков подчеркнул, что системно решить проблему «наливаек» можно только на законодательном уровне, а пока пообещал заявительнице направить в надзорные органы депутатский запрос с просьбой инициировать проверку питейного заведения на улице Коммунальной, 44б.