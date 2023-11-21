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Общество

Более 70 миллионов россиян привились от гриппа

Почти 71,5 миллиона человек в России привились от гриппа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Более 70 миллионов россиян привились от гриппа. Фото: ПАИ

«Заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами негриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа третью неделю продолжает демонстрировать тенденцию к росту и на отчётной неделе составила 5,18 %. К настоящему времени от гриппа привито уже почти 71,5 миллиона человек», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на 46-й неделе текущего года отмечается рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей.

«Также на 46-й неделе 2023 года зарегистрировано более 59 тысяч случаев COVID-19, что на 38 % больше, чем на предыдущей неделе. 29,5 % всех случаев приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В базу VGARus на 21 ноября загружено свыше 287 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, преобладающими остаются последовательности геноварианта «омикрон». Ситуация остаётся под контролем Роспотребнадзора», – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Псковской области за эту неделю по сравнению с предыдущей увеличилась на 25,8 %.

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