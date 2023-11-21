Уроки безопасного интернета для школьников проходят в Псковской области

22:00, 21 ноября 2023, ПАИ

Уроки медиаграмотности проведут эксперты Лиги безопасного интернета и волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области с 21 по 23 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе национального центра.

Отмечается, что Псковская область стала седьмым регионом в этом учебном году, где проходят встречи со школьниками, семинары и практикумы с педагогами и родителями, главной целью которых является обучение ключевым правилам безопасности в Сети.

«Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. И каждый день мы можем подвергаться различными рисками и угрозами мошенников. В рамках месяца безопасного интернета в Псковской области будут проведены серии акций, направленные на формирование у школьников навыков самостоятельной критической оценки, безопасного отбора и использования информации в интернете. На территории нашей области ведётся большая работа с подрастающим поколением на тему культуры безопасности, основ первой помощи и безопасного поведения в сети Интернет. Мы уверены, что данные уроки пройдут на пользу и внесут большой вклад в культуру безопасности наших детей», – отмечает волонтёр отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области Игорь Ежов.

Кроме того, эксперты Лиги безопасного интернета проведут круглый стол «Безопасный интернет: ситуация и перспективы», где пообщаются с представителями правительства и Министерства образования Псковской области.

По данным Лиги безопасного интернета, сегодня 74 миллиона аккаунтов в соцсетях находятся под влиянием деструктивного контента, из них 14 миллионов – это аккаунты детей и подростков. «Именно поэтому просветительская работа продолжается. Волонтёры национального центра и эксперты Лиги безопасного интернета призваны помогать школам распространять навыки правильного поведения в Сети, а также постоянно оценивать реальный уровень цифровых угроз», – отмечают в пресс-службе.

Для проведения акции специалисты Лиги безопасного интернета используют обновлённые методические материалы и учебные пособия для школьников разных возрастных групп, а также специализированные памятки для детей и родителей, буклеты и серию школьных плакатов. Все они представлены на портале. Скачать их может каждый абсолютно бесплатно. Все материалы одобрены и рекомендованы Министерством просвещения РФ.

Уроки пройдут с 21 по 23 ноября в 11:00 по адресу Псков, улица Некрасова, 9, МБОУ «Псковский технический лицей».

Ранее также сообщалось, что 22 ноября в 14:00 по тому же адресу пройдёт семинар-практикум «Безопасный интернет: что мы не знаем о наших детях».