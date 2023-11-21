Более 20 зарубежных брендов готовятся выйти на российский рынок

23:43, 21 ноября 2023, ПАИ

23 зарубежных бренда планируют выйти на российский рынок, в то время как в 2023 году на рынок вышли 19 брендов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

Как подсчитали в компании, большая часть брендов, вышедших в 2023 году на российский рынок, из Турции (58 %), Белоруссии (16 %) и Эстонии (8 %). Основной профиль ретейлеров – одежда и обувь (63 %).

Из тех брендов, что готовятся выйти на рынок, большая часть (35 %) являются иранскими. Также ожидается выход ретейлеров из Китая (13%), Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции (по 9%). Основной профиль брендов – одежда и обувь (74 %).