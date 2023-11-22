Акция «Новогодний подарок солдату» стартует в Псковской области

08:47, 22 ноября 2023, ПАИ

Акция «Новогодний подарок солдату» стартует в Псковской области. Жители региона могут передать подарки военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в областном Ресурсном центре добровольчества.

«Новый год – любимый многими с детства праздник, это время чудес и волшебства. Но разве можно в эту ночь остаться без подарка и праздничного настроения? Станьте для наших защитников добрыми волшебниками», – отметили в центре.

Псковичи могут принести сладости, кофе, чай, орехи, сухофрукты, тёплые носки, шапки и перчатки. Кроме того, можно передать уже готовый подарок либо праздничные открытки или подарки, сделанные своими руками.

«Давайте передадим ребятам частичку тепла и праздничного настроения от нашей области!» – заключили в центре.

Узнать адрес официального пункта приёма помощи, его режим работы и контактную информацию можно с помощью специальной интерактивной карты. Она доступна по ссылке.