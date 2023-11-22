В Пскове в неизученных фондах музея найдены два клада монет

09:51, 22 ноября 2023, ПАИ

Сотрудники Псковского музея-заповедника с помощью коллег из Института истории материальной культуры Российской академии наук обнаружили два клада монет в своих неизученных фондах. Об этом, со ссылкой на генерального директора музея Светлану Мельникову, сообщает ТАСС.

«В музее завершил работу опытный нумизмат, научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Константин Горлов. Он исследовал [фонды музея] и выявил в ранее неизученном собрании музея два клада. Находки разделил на два разных комплекса. Первый - это русские и польские монеты XVIII-XIX веков, по их структуре и схожей сохранности стало понятно, что это клады: большой крестьянский клад из имперских «пятаков» и небольшой клад из польских серебряных монет. Совершенно точно, что клады сделаны людьми разного социального положения с разницей примерно в 100 лет», - рассказала Мельникова.

Она также уточнила, что серия польских монет относится к периоду Речи Посполитой Сигизмунда III. «В ней присутствуют монеты трех номиналов превосходной сохранности. Второй большой комплекс, выявленный в ходе исследований, это русские и шведские монеты XVI-XIX века. Если говорить подробно про первый комплекс, то в Российской империи такие клады формировались крестьянами сельской местности, хранились в больших сосудах или мешках и представляли собой небольшие суммы», - отметила она.

По ее словам, наибольшую ценность для археологии и нумизматики представляет именно первый клад, состоящий из русских и польских монет. В нем обнаружено более 300 монет, в основном пятикопеечного номинала, большинство из них относятся к периоду правления Екатерины II. «Как правило, эти клады находились в 80-х годах XVIII века или в конце первого десятилетия XIX века. Такие накопления были связаны либо с высокой инфляцией, либо с изменением монетной стопы в начале XIX века», - пояснила Мельникова.

В ближайшее время научные сотрудники музея планируют более детально рассмотреть все монеты и датировать их. Им также предстоит определить, как долго копился этот клад. «Крестьянин мог долго откладывать свои монеты или, возможно, клад сформировался единовременно путем продажи зерна. Затем необходимо понять, в каких условиях он был спрятан. Ведь русские клады XVII-XVIII века - это так называемые отложенные деньги или своеобразный банковский депозит, который ненадолго скрывали, а потом доставали. Самое важное то, что мы с точностью можем утверждать, что это клад, который отражает особенности денежного обращения на тот момент времени», - пояснила Светлана Мельникова.

Вторая коллекция монет, которую выявил ученый РАН, относится ко времени правления Ивана Грозного, они были отчеканены на Тверском и Псковском денежном дворе. Среди них есть также одна копейка 1540 года Новгородского денежного двора. «Особую ценность с точки зрения музейного хранения представляют проволочные монеты времен правления Петра I, датируемые началом XVIII века. Экспертом был сделан вывод, что эти монеты специально отбирали для поступления в музей, так как обычно на крошечные петровские копейки штемпель попадал только частично, а в этой серии на каждой монете читается дата чеканки, что представляет особую ценность для нумизматов и музейщиков», - сказала Мельникова.

По ее словам, особую ценность также представляет монета номиналом два рубля Королевства Швеции 1572 года. «Такие монеты чеканились из низкопробного серебра колоссальными тиражами, что вызвало впоследствии инфляцию и крах денежной системы. Если рассматривать такую находку именно на северо-западе России, их топография будет связана с крепостями, в которых в Смутное время присутствовали шведские войска. Найти такие монеты на Старой Ладоге, в Ивангороде и Пскове - это большая редкость и ценность, так как они попадали в города Северо-Запада только во время Смуты, а затем быстро выходили из обращения», - уточнила собеседница агентства.

По итогам исследования монет они будут поставлены на постоянный учет музея. Благодаря этому сотрудники учреждения смогут подготовить новые выставки и показать эти коллекции широкой публике.