Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится с псковскими студентами

14:40, 22 ноября 2023, ПАИ

Встреча псковских студентов с директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной пройдет в четверг, 23 ноября, в Доме офицеров.

Встреча организуется Лигой безопасного интернета совместно со специалистами Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Темой встречи станут основные аспекты кибербезопасности, ее значение и вызовы, с которыми сталкиваются общество и государство.

«Собираюсь в Псков открывать «Месяц безопасного интернета», планируется встреча со студентами», – написала ранее Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Екатерина Мизулина родилась 1 сентября 1984 года в г. Ярославле. В 2010 году окончила МГУ им. М. В. Ломоносова. Трудовую деятельность начала в качестве переводчика с китайского языка для официальных российских делегаций. С 2015 года занимается благотворительной и волонтерской деятельностью, отвечала за реализацию ряда благотворительных проектов по оказанию помощи многодетным семьям и тяжелобольным детям в Фонде Святителя Василия Великого. В конце 2017 года назначена директором Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета». В 2019 году выступила в качестве соавтора учебного пособия для детей и подростков различных возрастных групп «Безопасный интернет», на основе которого проводится акция «Месяц безопасного интернета» в 12 регионах России. В рамках акции запущен портал для детей и учителей, посвящённый безопасности в сети Интернет, – вбезопасныйинтернет.рф. В 2021 году Екатерина Мизулина стала членом Общественной палаты РФ и продолжила работу по развитию направления безопасности в Сети.