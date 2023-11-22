ПСБ предложил клиентам детские карты

18:07, 22 ноября 2023, ПАИ

ПСБ запустил детскую дебетовую карту на базе платёжной системы «Мир». Карты с ярким индивидуальным дизайном выпускаются для детей от 6 до 13 лет включительно, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Родители оформляют её как дополнительную к своему счёту и сами настраивают лимиты списания и пополнения средств. По своему функционалу детская карта ничем не отличается от классической дебетовой карты: ею можно расплачиваться за покупки, снимать наличные в банкоматах ПСБ и банках-партнёрах. Также детские карты включают программы лояльности с широким набором привилегий банка и платёжной системы «Мир». Бонусная программа ПСБ позволяет возвращать до 5 % от суммы покупки в трёх выбранных категориях: товары для детей, книги и канцтовары, кино, кафе и другое. За оплату товаров в других категориях начисляется 1 % от суммы покупок. Также клиенты получают дополнительные преимущества платёжной системы при оплате покупок в торговых точках партнёров.

Вознаграждение по карте зачисляется в баллах на бонусный счёт родителей. Бонусные баллы в любой момент можно перевести в рубли по курсу 1 = 1 в мобильном приложении или интернет-банке и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

«Детская карта ПСБ – удобный платёжный инструмент, позволяющий в привлекательном для детей формате не только развивать навыки грамотного планирования расходов, но и знакомиться с основными правилами защиты финансовой информации. В любой момент родители в своём мобильном приложении могут посмотреть историю финансовых операций по карте ребёнка, настроить лимиты и другие функции. А у детей всегда будут деньги на карманные расходы, они быстрее научатся ставить финансовые цели и в зрелом возрасте смогут более эффективно планировать семейный бюджет», – отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Оформить детскую карту можно в псковском офисе ПСБ по адресу улица Некрасова, 38/25.

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