Новый выпуск онлайн-журнала ПсковГУ «PROсемью» будет посвящён причинам возникновения злости у детей

14:16, 22 ноября 2023, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ анонсировала выход нового выпуска ежемесячного онлайн-журнала «PROсемью». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Презентация 11-го выпуска под руководством психолога, начальника психологической службы УФСИН России по Псковской области Виктории Сымитки состоится 25 ноября в 11:00. Тема обсуждения: «Ребёнок злится – это плохо? Что с этим делать?». Спикер расскажет об основных причинах возникновения злости, необходимости этой эмоции и методах помощи ребёнку.

Подписаться на все выпуски онлайн-журнала можно по ссылке.

Служба семейного консультирования «Содействие» создана при Псковском государственном университете при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Основная задача деятельности службы – безвозмездное оказание комплексной психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей.