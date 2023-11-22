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Общество

Новые населённые пункты Куньинского района появятся в графике вывоза ТКО

Новые населённые пункты Куньинского района появятся в графике вывоза ТКО. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Новые населённые пункты Куньинского района появятся в графике вывоза ТКО. Фото: группа «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Филиал ООО «Экопром» продолжает расширять территорию оказания услуг. Даже самые маленькие населённые пункты начинают пользоваться услугой по обращению с ТКО. На этот раз сбор отходов организовали в деревнях Куньинского района: деревне Хомушино, где находится семь домов, и деревне Куркино, где находится один дом и проживает два человека.

С 23 ноября филиал ООО «Экопром» будет осуществлять вывоз ТКО из указанных населённых пунктов во второй и четвёртый четверг месяца. Способ сбора отходов: мешковой.

Место сбора:

  • деревня Хомушино – 56.055330, 31.006660; 56.055303, 31.003962;
  • деревня Куркино – 56.029110, 31.036329.

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