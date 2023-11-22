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Кто должен бороться с грызунами и насекомыми в многоквартирных домах, рассказал эксперт

Кто должен бороться с грызунами и насекомыми в многоквартирных домах – сами жильцы или управляющая компания, объяснил директор ООО «Центр санэпидблагополучия» Игорь Смирнов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Кто должен бороться с грызунами и насекомыми в многоквартирных домах, рассказал эксперт. Фото: ПАИ

«Если это эпидзначимый объект, то не менее раза в месяц должен проводиться осмотр на наличие грызунов, на наличие насекомых – два раза в месяц. Что касается многоквартирных домов, то здесь есть общедомовые помещения и есть помещения, у которых есть собственники. Управляющая компания отвечает именно за общедомовые – подъезды, мусоропроводы, чердаки, подвалы. Там они обязаны отслеживать, контролировать, проводить обработку. Что касается квартир в доме, то, если сравнивать, это то же самое, что вкрутить лампочку в подъезде и в квартире», – рассказал гость программы.

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