Кто должен бороться с грызунами и насекомыми в многоквартирных домах, рассказал эксперт

16:58, 22 ноября 2023, ПАИ

Кто должен бороться с грызунами и насекомыми в многоквартирных домах – сами жильцы или управляющая компания, объяснил директор ООО «Центр санэпидблагополучия» Игорь Смирнов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если это эпидзначимый объект, то не менее раза в месяц должен проводиться осмотр на наличие грызунов, на наличие насекомых – два раза в месяц. Что касается многоквартирных домов, то здесь есть общедомовые помещения и есть помещения, у которых есть собственники. Управляющая компания отвечает именно за общедомовые – подъезды, мусоропроводы, чердаки, подвалы. Там они обязаны отслеживать, контролировать, проводить обработку. Что касается квартир в доме, то, если сравнивать, это то же самое, что вкрутить лампочку в подъезде и в квартире», – рассказал гость программы.