Могут ли расплодиться в доме специально «подкинутые» тараканы, объяснили псковичам

17:13, 22 ноября 2023, ПАИ

Могут ли в многоквартирном доме расплодиться тараканы, специально «подкинутые» кем-то, рассказал директор ООО «Центр санэпидблагополучия» Игорь Смирнов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Технически – да. Отловить достаточное количество насекомых не проблема, особенно если знаешь места их обитания, подселить тоже можно. Но это достаточно трудоемкая операция. Хотя я ничего не исключаю», – отметил эксперт.

Он добавил, что существует вероятность, что насекомое и раньше обитало в подъезде дома, но никто не обращал на него внимания до появления объявлений об обработке.

«Есть такая категория – синантропные животные – живые организмы, которые соседствуют с человеком, практически живут с ним. Вот тараканы как раз синантропные насекомые. Голубь городской – конкретный пример. Даже в советских документах задача была не полностью вывести вредителей, потому что это практически невозможно, а ограничить численность до эпидемиологически безопасного значения», – разъяснил гость радиостанции.