Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Могут ли расплодиться в доме специально «подкинутые» тараканы, объяснили псковичам

Могут ли в многоквартирном доме расплодиться тараканы, специально «подкинутые» кем-то, рассказал директор ООО «Центр санэпидблагополучия» Игорь Смирнов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Могут ли расплодиться в доме специально «подкинутые» тараканы, объяснили псковичам. Фото: ПАИ

«Технически – да. Отловить достаточное количество насекомых не проблема, особенно если знаешь места их обитания, подселить тоже можно. Но это достаточно трудоемкая операция. Хотя я ничего не исключаю», – отметил эксперт.

Он добавил, что существует вероятность, что насекомое и раньше обитало в подъезде дома, но никто не обращал на него внимания до появления объявлений об обработке.

«Есть такая категория – синантропные животные – живые организмы, которые соседствуют с человеком, практически живут с ним. Вот тараканы как раз синантропные насекомые. Голубь городской – конкретный пример. Даже в советских документах задача была не полностью вывести вредителей, потому что это практически невозможно, а ограничить численность до эпидемиологически безопасного значения», – разъяснил гость радиостанции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 ноября 2023

О борьбе с вредителями поговорили на «Серебряном дожде». Главное
22 ноября 2023

Методы борьбы с тараканами назвали псковичам
22 ноября 2023

Более 250 участников собрал детско-родительский форум в Пскове
22 ноября 2023

Порывистый ветер накроет Псковскую область
22 ноября 2023

Движение транспорта ограничат на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове
22 ноября 2023

К Новому году: клиенты могут подключиться к Tele2 за полцены и получить премиальный сервис
22 ноября 2023

Вторжение в личное: школьница из Пскова рассказала о поступающих в соцсетях киберугрозах
22 ноября 2023

Глава Фонда капремонта: Повторяю, лифты в Великих Луках установят до Нового года

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...