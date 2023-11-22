Новая выставка «Вот он – добрый, старый Псков!» откроется во Дворе Постникова

17:49, 22 ноября 2023, ПАИ

24 ноября в 16:00 во Дворе Постникова откроется новая выставка «Вот он – добрый, старый Псков!». На ней будут представлены живописные работы, несколько графических листов и произведения в смешанной технике, посвященные Пскову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В качестве названия к настоящей выставке выбраны строки из стихотворения русского поэта и переводчика второй половины XIX века, псковского дворянина, владельца усадьбы Камно Александра Яхонтова (1820-1890), на протяжении всей жизни тесно связанного с Псковской землей.

Главный герой выставки – Псков. «Древний город не одно десятилетие привлекает художников своей стариной и особенной атмосферой. После Великой Отечественной войны, которая нанесла серьезный урон облику города, Псков постепенно восстанавливается, отстраиваются новые кварталы. Эти страницы жизни Пскова запечатлены в более чем тридцати произведениях художников, представленных на выставке. Самая ранняя по времени создания картина принадлежит кисти неизвестного художника первой половины XIX века и живописует Псковский кремль с несохранившимся Благовещенским собором и ветшающими от времени пряслами крепостных стен, представляя своего рода живописный документ», – рассказали в пресс-службе.

Дореволюционный Псков предстает в небольших по формату работах К. И. Горбатова и В. К. Турбасова. Псков послевоенный запечатлен в произведениях М. П. Кончаловского, И. И. Годлевского, Э. М. Гинзбурга, А. С. Силина, А. Д. Кириллова и других. Попытка осмыслить, как выглядел древний город в период своего расцвета (XVI-XVII вв.), предпринята в живописных полотнах-реконструкциях А. А. Ивановского и М. В. Шведенкова. Образ Пскова глазами художников нынешнего столетия представлен в работах А. Г. Стройло, С. А. Данчева, А. В. Тыщенко. Наряду с профессиональными авторами выставка включает картины художников-наивистов Н. А. Комолова и И. В. Болдузева.