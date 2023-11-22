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Общество

Цены в российских отелях выросли на 8-14% в этом году

Цены в российских отелях выросли в 2023 году, по данным Росстата, на 8-14 % в зависимости от категории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«Дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса оказывает влияние на цены. По данным Росстата, с начала года цены в сегменте второй-третьей звезды выросли на 8-11 %, в премиальных отелях четырёх-пяти звёзд – на 14 %. Здесь главное – наращивание номерного фонда», – сказал Решетников.

По его словам, с начала года в реестр классифицированных номеров включено 122 тысячи номеров, это плюс 16 % к прошлому году.

«Конечно, во многом это выход бизнеса из тени. Но, по данным Росстата, за девять месяцев этого года введено новых номеров 10 тысяч, притом что у нас за весь прошлый год показатель был 11 тысяч, то есть прирост плюс 40 %. Это в том числе итог работы нацпроекта», – подчеркнул министр.

В 2022 году Псковская область по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированному президентом Владимиром Путиным, получила 159 млн рублей на развитие модульных гостиниц. В результате реализовано семь проектов создания 105 модулей на 276 мест в Псковском, Печорском, Пушкиногорском, Великолукском районах. В октябре 2023 года стало известно, что Псковская область на инвестпроекты создания модульных гостиниц в 2023 году получит субсидию 101,5 млн рублей, в 2024-м — 147,9 млн рублей.

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