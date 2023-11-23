Снег и порывистый ветер прогнозируется в Псковской области 23 ноября
Облачная погода ожидается в Псковской области 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.
Днём выпадут осадки в виде мокрого снега. Кроме того, днём местами пойдёт мокрый снег с дождём. Утром ожидается метель.
Будет дуть порывистый ветер южных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха по области днём – от -4 до +1.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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