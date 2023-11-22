Военкор Борис Максудов скончался от полученных ран после атаки дрона в Запорожье

10:35, 23 ноября 2023, ПАИ

Раненный в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов умер, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеведущего Владимира Соловьёва.

Трагическую новость сообщил Владимир Соловьёв в ходе эфира. «Скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра. Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь», – сказал Владимир Соловьёв.

22 ноября Борис Максудов получил осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на журналистов, готовивших материал в Запорожской области. Его эвакуировали в медучреждение. При ударе беспилотника в группе журналистов также находился фотограф ТАСС Алексей Коновалов, он не пострадал.

Борис Максудов родился в Нукусе, окончил социально-педагогический факультет Сочинского государственного университета. С 2013 по 2018 год заведовал сочинским корпунктом «ТВ Центр».

Отметим, что в ноябре 2022 года Борис Максудов стал участником Псковского международного медиафорума. Тогда он вышел на связь со Псковом из Донецкой народной республики и рассказал о бытовых сторонах работы журналистов на новых территориях России и передовой.