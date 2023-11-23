Открытое первенство по боксу памяти Героя России пройдёт в Пскове

10:55, 23 ноября 2023, ПАИ

Открытое первенство спортшколы «Лидер» по боксу, посвящённое памяти Героя России Дениса Дементьева, на призы псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» пройдёт в спортивном комплексе «Старт» в Пскове 25 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской федерации бокса.

К участию допустят боксёров спортивных школ и клубов Пскова, входящих в состав Псковской городской федерации бокса. Участники посоревнуются в четырёх возрастных категориях: 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008 годов рождения.

Спортсменов, занявших первое и второе места в каждой весовой и возрастной категории, наградят грамотами и медалями.

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