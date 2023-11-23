Больше 18 тысяч человек отдохнули в санаториях Псковской области в этом году

11:25, 23 ноября 2023, ПАИ

В санаториях Псковской области в этом году отдохнули более 18 тысяч человек, сообщают «Санатории России». Каждый отдыхающий в санаториях Псковской области потратил в среднем 34 тысячи рублей

Доходы санаториев Псковской области в этом году выросли на 22% - до 616 млн рублей.

В целом в санаториях, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, в этом году уже отдохнули 282 тысячи человек. Доходы санаториев Северо-Запада за 9 месяцев составили 8,6 млрд рублей.

В топ-5 на Северо-Западе РФ по числу отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях вошли Калининградская область (63 тыс.), Санкт-Петербург (57 тыс.), Новгородская область (36,5 тыс.), Вологодская область (33 тыс.) и Мурманская область (24 тыс.).