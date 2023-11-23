Молодёжный театр ПсковГУ поборется за первенство в конкурсе сценических постановок

12:00, 23 ноября 2023, ПАИ

Молодёжный театр Псковского государственного университета «Ахтеатр» поборется за призовое место в конкурсе сценических постановок «Без срока давности: в зеркале исторической правды». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Кроме команды из Пскова участие в конкурсе примут гости из Москвы и Бишкека. Финальные выступления состоятся в концертном зале Университета науки и технологий МИСИС. Псковские студенты представят на суд жюри постановку «У войны не женское лицо», посвящённую судьбам женщин, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Церемония награждения финалистов дипломами и подарками от партнёров проекта состоится на площадке фестиваля.

Всего в конкурсе приняли участие 44 творческих коллектива из 20 регионов России, а также представители иностранных государств. По условиям состязаний представители театральных и творческих коллективов учреждений высшего образования, профессионально не связанных со сферой культуры и искусства, выступали с драматическими и литературно-сценическими постановками на военно-патриотическую тему.