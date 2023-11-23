Очередь из 400 фур образовалась на въезд из Латвии и Эстонии в Псковскую область

13:20, 23 ноября 2023, ПАИ

Очередь из фур зафиксирована на въезд из Латвии и Эстонии в Псковскую область. Такие данные приводятся на сайте Федеральной таможенной службы.

В пункте пропуска «Убылинка» въезда в РФ ожидают 160 большегрузов, а в пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области – 145 фур.

На эстонско-российской границе в пункте пропуска «Куничина Гора» въезда в РФ ожидают 62 большегруза. В пункте пропуска «Шумилкино» в очереди на въезд находятся 50 фур.

Таким образом, в общей сложности въезда в Россию ожидают 417 грузовых автомобилей.