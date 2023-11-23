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Общество

Очередь из 400 фур образовалась на въезд из Латвии и Эстонии в Псковскую область

Очередь из фур зафиксирована на въезд из Латвии и Эстонии в Псковскую область. Такие данные приводятся на сайте Федеральной таможенной службы.

В пункте пропуска «Убылинка» въезда в РФ ожидают 160 большегрузов, а в пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области – 145 фур. 

На эстонско-российской границе в пункте пропуска «Куничина Гора» въезда в РФ ожидают 62 большегруза. В пункте пропуска «Шумилкино» в очереди на въезд находятся 50 фур. 

Таким образом, в общей сложности въезда в Россию ожидают 417 грузовых автомобилей.

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